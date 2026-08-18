Москва18 авгВести.В Европе могут столкнуться с нехваткой зерновых из-за знойной погоды и потери урожая. Об этом ИС "Вести" рассказал профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Алексей Харланов.
По его словам, Европа традиционно очень любит есть хлеб, но у нее большие потери урожая – до 25%.
До 35% — это потеря урожая во Франции. Поэтому, естественно, это будут американские, африканские поставки из Южной Америки, частично за 15%. И все эти логистические цепочки сегодня будут заново выстраиваться, и будут новые игрокисчитает эксперт