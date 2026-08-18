Москва18 авгВести.Засушливое лето в Европе бьет и по аграриям, и в по всей экономике. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
Засухой объято 38% территорий стран ЕС, включая почти 15 процентов всех пахотных земель.
Это не только бьет по сельхозпроизводителям, но, в принципе, по всей экономике Европы. В первую очередь, действительно, жара задевает непосредственно тех, кто работает в сельском хозяйстве, потому что под пожарами в Европе более 550 000 гектаров. Примерно половина из них в Испании, Италии, Франциирассказал эксперт