Москва18 авг Вести.Засушливое лето в Европе бьет и по аграриям, и в по всей экономике. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Засухой объято 38% территорий стран ЕС, включая почти 15 процентов всех пахотных земель.