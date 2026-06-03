Москва3 июн Вести.Кризис с поставками минеральных удобрений выливается в продовольственный. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель российской части Делового совета БРИКС Андрей Гурьев.

Гурьев прокомментировал ситуацию с поставками удобрений, которая складывается, в первую очередь, в других странах.

В первую очередь, это, конечно, беспрецедентный кризис с точки зрения поставок минеральных удобрений в мире. Беспрецедентный кризис, безусловно, уже выливается в кризис продовольственный. Говоря об Ормузском проливе, нужно понимать, что это ближневосточный хаб по производству как и минеральных удобрений, так и сырья, как и энергетики, того же СПГ, для производства опять же сырья для удобрений, как аммиак, допустим, в Индии. Он сегодня закрыт и [это] уже оказывает катастрофическое влияние на будущий урожай... Поэтому сегодня мы видим экстремальную ситуацию, которая сложилась именно в этой отрасли сказал Гурьев

Он подчеркнул, что энергетический кризис развивается, цены растут.

В данный момент здесь просто есть физическое отсутствие одного из главных компонентов продовольственной безопасности – это сырье и минеральные удобрения. И говоря о цифрах, могу сказать, что за квартал мы уже не досчитались порядка 15 миллионов тонн физического веса разного вида удобрений. В первую очередь, конечно, это азотные удобрения и фосфорные удобрения... Поэтому это, безусловно, уже повлияло и на цены на минеральные удобрения и, безусловно, повлияет на самые бедные страны Глобального Юга, которые не смогут себе позволить… заплатить за гуманитарную продукцию, в первую очередь, минеральное удобрение указал Гурьев

Ранее руководитель российской части Делового совета БРИКС заявил, что каждая третья тонна удобрений, импортируемых в Бразилию, произведена в России.