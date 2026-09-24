Москва24 сен Вести.Мир стоит на пороге масштабной катастрофы, которая началась как топливный кризис и теперь может разрастись в кризис реального сектора экономики, особенно в США. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил журналист, политолог Дмитрий Лекух.

По словам эксперта, ситуация может быть смягчена только при доброй воле России и стран Персидского залива, а также при стремительных шагах со стороны США.

Все понимают прекрасно, что мир стоит на пороге страшнейшей катастрофы, которую вот пытаются обозначить как топливный кризис пока, кризис бензина и так далее, что вот-вот все это понесется к чертовой матери, в тартарары. Средств восстановить пока под рукой нет. Может быть, удастся просквозить между струйками, но только при доброй воле как России, так и стран Персидского залива и при определенных шагах со стороны США спешных, и то уже не факт заявил Лекух

Политолог считает, что в США вслед за топливным кризисом может начаться кризис реального сектора экономики.

В США дизель, у нас там свои пироги были. Но это на самом деле явление совершенно глобальное, все понимают, что будет дальше. Дальше в США вслед за топливом начнется кризис реального сектора. И самое страшное для них, у них связано с реальным сектором значительно больше, чем в Европе, потому что он финансируется через биржевые механизмы, фондовый рынок начнет сыпаться сказал Лекух

Ранее сообщалось, что цены на дизельное топливо в США обновили исторический максимум: цена за галлон дизеля достигла 6,5 доллара США (около 550 рублей за 3,8 литра).