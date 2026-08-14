Москва14 авг Вести.Один из самых серьезных итогов войны США с Ираном, чем она бы ни закончилась, – это утрата доверия в области ценообразования биржевых механизмов. Такое мнение высказал ИС "Вести" журналист, политолог Дмитрий Лекух.

Эксперт заявил, что в последнее время американская власть все больше напоминает ему украинскую, потому что они воюют преимущественно в информационном пространстве и делают это успешно, манипулируя в том числе биржевыми ценами на нефть.

Как бы рынки ни рассказывали о том, что вот там дефицит 1,8 млн баррелей нефти в сутки и охали-ахали сейчас, да, по этому поводу. На самом деле … если посчитать существующие квоты по ОПЕК+ и реальную добычу, то порядка ... чуть ли не под 15 млн баррелей в сутки разница. А это уже дефицит физических объемов такой, что его никакими биржевыми играми особо не скроешь. И, пожалуй, один из самых серьезных итогов этой войны, вне зависимости, чем она бы ни закончилась – в утрате доверия в области ценообразования биржевых механизмов, то есть биржевые механизмы, они вообще, собственно говоря, сейчас все больше и больше напоминают отчеты о ставках в казино сказал он

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что первостепенной целью Соединенных Штатов в рамках конфликта с Ираном является сохранение низких цен на нефть.