Москва30 мая Вести.На протяжении последних десятилетий для стран-санкционеров, включая США, вопрос о собственных издержках от введенных ими же санкций практически не возникал. Однако реальность последних лет демонстрирует, что эта прежняя уверенность более не оправдана. Об этом рассказала в интервью ИС "Вести" декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.

В качестве примера она привела Соединенные Штаты, которые, с одной стороны, ведут активные боевые действия против Ирана, применяя всю свою военную мощь, а с другой – вынуждены идти на уступки, снимая давние санкции с иранской нефти из-за нехватки предложений на нефтяном рынке.

Для США не стояло в принципе такого вопроса, потому что даже когда они до этого санкционировали Иран, для них это был незначимый партнер, незначимый игрок. Европейцы до 2022 года кого-то сильно не санкционировали. Как правило, были гуманитарные санкции, либо соблюдение санкций ООН, либо иранская кампания, где они потеряли, но не очень много. Но когда с 2022 года один из блоков санкционной коалиции начал нести серьезные издержки - это было некое новое веяние в санкциях рассказала Лихачева

И сейчас, по ее словам, еще больше мировых рынков находятся в состоянии дестабилизации, и у США тоже начинаются проблемы.

Как мы знаем, цена за галлон топлива – это куда более важный вопрос для американского избирателя, чем судьба Ормузского пролива. Вот здесь появился этот новый фактор: американцы еще не привыкли работать с санкциями, где у них могут быть серьезные издержки рассказала Лихачева

Ранее США согласились приостановить санкции против иранской нефти на время переговоров.