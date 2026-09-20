Цены на дизель в США вновь обновили максимум, достигнув 6,5 доллара за галлон

Цены на дизельное топливо в США вновь обновили исторический максимум Цены на дизель в США вновь обновили максимум, достигнув 6,5 доллара за галлон

Москва20 сен Вести.Средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах снова обновила исторический максимум, достигнув 6,5 доллара за галлон (около 550 рублей за 3,8 литра). Об этом следует из данных Американской автомобильной ассоциации (AAA).

По этим данным, которые приводит РИА Новости, днем ранее цена на дизель составляла 6,48 доллара (около 545 рублей) за галлон​​​.

По сравнению с прошлогодним показателем стоимость выросла примерно на 76%.

Ранее СМИ сообщали, что свой исторический максимум обновила стоимость дизельного топлива во Франции.