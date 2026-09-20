Москва20 сенВести.Средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах снова обновила исторический максимум, достигнув 6,5 доллара за галлон (около 550 рублей за 3,8 литра). Об этом следует из данных Американской автомобильной ассоциации (AAA).
По этим данным, которые приводит РИА Новости, днем ранее цена на дизель составляла 6,48 доллара (около 545 рублей) за галлон.
По сравнению с прошлогодним показателем стоимость выросла примерно на 76%.
Ранее СМИ сообщали, что свой исторический максимум обновила стоимость дизельного топлива во Франции.