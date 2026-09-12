Стоимость дизеля на Украине выросла до 100 гривен за литр

На Украине стоимость дизеля достигла 100 гривен Стоимость дизеля на Украине выросла до 100 гривен за литр

Москва12 сен Вести.Цена на дизельное топливо на украинских автозаправках достигла 100 гривен (около 190 рублей) за литр. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные мониторинга цен.

Новые ценники на топливо появились на АЗС утром 12 сентября. Некоторые сети за сутки повысили стоимость бензина и дизеля на 1-2 гривны (около 2-4 рублей) за литр.

В частности, в сети SOCAR дизель теперь продается по 100 гривен за литр. На заправках WOG стоимость остановилась на отметке 99,90 гривны (около 189 рублей), а на АЗС "Укрнафты" дизтопливо стоит 95,90 гривны (около 181 рубля).

В одном издании отмечается, что украинский топливный рынок в значительной степени зависит от импорта нефтепродуктов, поэтому цены на местных заправках ориентируются на ситуацию на европейском рынке.

На конечную стоимость топлива также влияют закупочные цены, расходы на логистику, курс национальной валюты, объем запасов и уровень спроса.

Ранее на Украине начал усиливаться дефицит топлива. В конце июля стоимость дизеля приблизилась к 90 гривнам (около 161 рубля).