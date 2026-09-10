В Финляндии требуют принять меры в связи с подорожанием дизельного топлива

Финляндия бьет тревогу из-за резкого подорожания дизеля В Финляндии требуют принять меры в связи с подорожанием дизельного топлива

Москва10 сен Вести.Финские транспортные компании требуют от правительства срочно принять меры в связи с резким подорожанием дизельного топлива. Стоимость горючего достигла уровня 2,50 евро за литр, что по мнению издания Verkkouutiset, угрожает экономике Финляндии.

Совместное обращение к властям страны направили Ассоциация транспорта и логистики SKAL, а также несколько объединений автобусных перевозчиков и такси.

Ежегодные допрасходы перевозчиков могут достичь 480 миллионов евро. Издержки понесут не только они, но и строительная отрасль, торговля и промышленность в целом, что в конечном счете отразится на потребительских ценах пишут авторы обращения

Транспортники предлагают правительству Финляндии несколько вариантов выхода из топливного кризиса. Один из них – снизить обязательную долю биотоплива с 19,5 % до 9,5 %. Это позволит уменьшить стоимость литра дизеля на 10 – 15 центов. В качестве альтернативной меры предлагается снизить топливный налог.