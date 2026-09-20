AFP: стоимость дизельного топлива во Франции приблизилась к €2,41 за литр

Стоимость дизельного топлива во Франции обновила исторический максимум AFP: стоимость дизельного топлива во Франции приблизилась к €2,41 за литр

Москва20 сен Вести.Стоимость дизельного топлива во Франции обновила исторический максимум и приблизилась к €2,41 за литр. Об этом сообщает агентство AFP.

18 сентября газета Le Parisien писала, что средняя стоимость дизеля во Франции достигла своего максимума в истории и составила €2,4 за литр.

Отмечается, что рост стоимости горючего происходит на фоне серьезных перебоев с поставками, вызванных главным образом блокировкой Ормузского пролива.

Как отмечала ранее газета Le Figaro, каждая десятая автозаправка во Франции столкнулась с дефицитом как минимум одного вида нефтепродуктов, а президент республики Эммануэль Макрон заявил, что цены на АЗС в стране стали невыносимыми.