Цены на топливо в Германии обновили рекорд из-за ситуации на Востоке

В Германии цены на бензин Super E10 побили исторический рекорд Цены на топливо в Германии обновили рекорд из-за ситуации на Востоке

Москва14 сен Вести.Стоимость бензина марки Super E10 на автомобильных заправках Германии обновила исторический максимум, поднявшись почти до 2,3 евро за литр. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на данные всегерманского автомобильного клуба ADAC.

Стремительный рост цен спровоцирован обострением ситуации на Ближнем Востоке. В воскресенье средняя стоимость литра бензина Super E10 достигла рекордных 2,273 евро.

Подорожание затронуло и дизельное топливо: его цена выросла на 3,5 евроцента, составив около 2,4 евро за литр, что практически вплотную приблизилось к апрельскому пику.