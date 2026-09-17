Москва17 сенВести.Французский лидер Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на топливо в условиях массовых перебоев с поставками на автозаправочные станции (АЗС).
Каждая десятая заправка в стране столкнулась с дефицитом как минимум одного вида нефтепродуктов, пишет газета Le Figaro. Резкий рост цен на бензин спровоцировал появлению в соцсетях призывов к протестам и блокировкам нефтебаз на побережье Средиземного моря.
Официальный представитель правительства Франции Мод Брежон признала, что ситуация с топливом становится все более напряженной.
В последние недели обстановка значительно усложниласьзаявила она
Для предотвращения масштабных забастовок Макрон потребовал от министров "полной мобилизации". Глава государства поручил оперативно восстановить поставки топлива и стабилизировать цены на внутреннем рынке.
Стоимость литра дизельного топлива во Франции на данный момент достигла 2,3 евро. Министр экономики Ролан Лескюр предупредил, что топливный кризис может затянуться.
Страны ЕС сталкиваются с энергокризисом, спровоцированным ими самими после отказа от российского газа, заявил ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.