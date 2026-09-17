© Дефицитом бензина в России заинтересовалась Генпрокуратура. И поручила представителям в регионах вместе с ФАС принять меры против намеренного повышения цен. Об этом сегодня сообщили в ведомстве.

Figaro: острая нехватка топлива наблюдается на 10% АЗС во Франции

Порядка 10% французских АЗС столкнулись с нехваткой топлива Figaro: острая нехватка топлива наблюдается на 10% АЗС во Франции

Москва17 сен Вести.Французский лидер Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на топливо в условиях массовых перебоев с поставками на автозаправочные станции (АЗС).

Каждая десятая заправка в стране столкнулась с дефицитом как минимум одного вида нефтепродуктов, пишет газета Le Figaro. Резкий рост цен на бензин спровоцировал появлению в соцсетях призывов к протестам и блокировкам нефтебаз на побережье Средиземного моря.

Официальный представитель правительства Франции Мод Брежон признала, что ситуация с топливом становится все более напряженной.

В последние недели обстановка значительно усложнилась заявила она

Для предотвращения масштабных забастовок Макрон потребовал от министров "полной мобилизации". Глава государства поручил оперативно восстановить поставки топлива и стабилизировать цены на внутреннем рынке.

Стоимость литра дизельного топлива во Франции на данный момент достигла 2,3 евро. Министр экономики Ролан Лескюр предупредил, что топливный кризис может затянуться.

Страны ЕС сталкиваются с энергокризисом, спровоцированным ими самими после отказа от российского газа, заявил ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.