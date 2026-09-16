CNN: рост цен на топливо привел к протестам в ряде стран мира

Заоблачные цены на топливо спровоцировали волну протестов по всему миру CNN: рост цен на топливо привел к протестам в ряде стран мира

Москва16 сен Вести.Резкий рост цен на топливо и электроэнергию на фоне конфликта на Ближнем Востоке привел к протестам в ряде стран мира. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ставшие заоблачными цены на топливо провоцируют протесты по миру на фоне сокращения поставок энергоносителей из-за конфликта между США и Ираном сказано в материале CNN

По данным телеканала, недовольство населения усиливается по мере роста стоимости энергоносителей. Люди сталкиваются с трудностями при оплате счетов, поездках на работу и ведении бизнеса.

Ранее жители Сирии вышли на протесты из-за роста цен на топливо в 40%.