Демонстранты перекрыли ключевую трассу в Сирии из-за цен на топливо, пишут СМИ Протестующие перекрыли ключевую трассу в Сирии из-за удорожания топлива

Москва13 сен Вести.Жители Сирии вышли на протесты из-за сорокапроцентного роста цен на топливо. Демонстранты перекрыли ключевую для страны трассу M5 и жгут покрышки, сообщает сирийский гостелеканал Al-Ikhbariya.

Уточняется, что 95-й бензин стал стоить 195 сирийских лир ($1,6) вместо 152 ($1,2), дизель - 175 лир ($1,43) вместо 125 ($1).

Протестующие жгут покрышки и перекрыли трассу M5 у города Маарат ан-Нуман, выступая против роста цен на нефтепродукты говорится в сообщении телеканала

По данным канала, протесты разразились в воскресенье в городе Ракка. Трасса M5 связывает города Алеппо и Хама.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в мире возник дефицит дизтоплива из-за действий киевского режима, а не из-за напряженности на Ближнем Востоке.