Москва13 сенВести.Жители Сирии вышли на протесты из-за сорокапроцентного роста цен на топливо. Демонстранты перекрыли ключевую для страны трассу M5 и жгут покрышки, сообщает сирийский гостелеканал Al-Ikhbariya.
Уточняется, что 95-й бензин стал стоить 195 сирийских лир ($1,6) вместо 152 ($1,2), дизель - 175 лир ($1,43) вместо 125 ($1).
Протестующие жгут покрышки и перекрыли трассу M5 у города Маарат ан-Нуман, выступая против роста цен на нефтепродуктыговорится в сообщении телеканала
По данным канала, протесты разразились в воскресенье в городе Ракка. Трасса M5 связывает города Алеппо и Хама.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в мире возник дефицит дизтоплива из-за действий киевского режима, а не из-за напряженности на Ближнем Востоке.