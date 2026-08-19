В Сирии сообщили о взрыве на экспортном газопроводе

В Сирии объяснили взрыв на экспортном газопроводе диверсией В Сирии сообщили о взрыве на экспортном газопроводе

Москва19 авг Вести.Взрыв на экспортном газопроводе от завода Аль-Джабса в сирийской провинции Эль-Хасаке произошел в результате диверсии.

Об этом сообщили в Сирийской государственной нефтяной компании.

Взрыв привел к остановке снабжения ряда электростанций.

Предварительные результаты расследования показали, что взрыв стал результатом преднамеренного диверсионного акта говорится в заявлении

Обстоятельства произошедшего были изучены, компания совместно с компетентными органами продолжает расследование инцидента и поиск причастных к нему лиц.

Ранее агентство Reuters написало, что Дамаск согласился сократить импорт российской нефти. Сирия, как уточнялось, ведет переговоры с Вашингтоном об исключении ее из списка государств-спонсоров терроризма.

По словам сирийских источников, американские чиновники заявили, что шанс на быструю отмену статуса повысится после отказа от нефти из РФ.