Москва19 авгВести.Взрыв на экспортном газопроводе от завода Аль-Джабса в сирийской провинции Эль-Хасаке произошел в результате диверсии.
Об этом сообщили в Сирийской государственной нефтяной компании.
Взрыв привел к остановке снабжения ряда электростанций.
Предварительные результаты расследования показали, что взрыв стал результатом преднамеренного диверсионного актаговорится в заявлении
Обстоятельства произошедшего были изучены, компания совместно с компетентными органами продолжает расследование инцидента и поиск причастных к нему лиц.
Ранее агентство Reuters написало, что Дамаск согласился сократить импорт российской нефти. Сирия, как уточнялось, ведет переговоры с Вашингтоном об исключении ее из списка государств-спонсоров терроризма.
По словам сирийских источников, американские чиновники заявили, что шанс на быструю отмену статуса повысится после отказа от нефти из РФ.