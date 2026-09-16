Москва16 сенВести.Саудовская Аравия уведомила своих европейских клиентов об отмене части поставок сырой нефти в конце сентября. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
Уточняется, что решение связано с перебоями в работе нефтепровода "Восток – Запад".
Саудовская Аравия сообщила европейским клиентам, что некоторые поставки сырой нефти в конце сентября будут отмененыговорится в публикации
Ранее в МИД Саудовской Аравии заявили, что дроны, запущенные из Ирака, атаковали нефтепровод "Восток - Запад" в окрестностях Медины и Эр-Рияда.
Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди поручил уволить командующего оперативным штабом в Майсане после того, как из этой провинции был нанесен удар беспилотниками по нефтепроводу в Саудовской Аравии.