СМИ: Саудовская Аравия отменила часть поставок нефти в Европу Al Jazeera: Саудовская Аравия уведомила Европу о сокращении поставок нефти

Москва16 сен Вести.Саудовская Аравия уведомила своих европейских клиентов об отмене части поставок сырой нефти в конце сентября. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что решение связано с перебоями в работе нефтепровода "Восток – Запад".

Саудовская Аравия сообщила европейским клиентам, что некоторые поставки сырой нефти в конце сентября будут отменены говорится в публикации

Ранее в МИД Саудовской Аравии заявили, что дроны, запущенные из Ирака, атаковали нефтепровод "Восток - Запад" в окрестностях Медины и Эр-Рияда.

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди поручил уволить командующего оперативным штабом в Майсане после того, как из этой провинции был нанесен удар беспилотниками по нефтепроводу в Саудовской Аравии.