Reuters: Саудовская Аравия может исчерпать запасы нефти на экспорт

У Саудовской Аравии может кончиться нефть на экспорт, пишут СМИ Reuters: Саудовская Аравия может исчерпать запасы нефти на экспорт

Москва13 сен Вести.У Саудовской Аравии могут кончиться запасы нефти на экспорт из-за прекращения работы нефтепровода East-West, заявило агентство Reuters.

В случае, если нефтепровод не возобновит перекачку углеводородов в ближайшее время, дефицит на мировом рынке нефти усилится, добавили журналисты.

Саудовская Аравия может исчерпать запасы нефти, предназначенной для экспорта, если в ближайшие дни не возобновит работу крупного нефтепровода [East-West] к Красному морю. Это может привести к сокращению мирового предложения нефти на 4% говорится в публикации

Ранее Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода East-West, связывающего восток и запад страны, в связи с ударами БПЛА.

Позднее Эр-Рияд сообщил, что нефтепровод атаковали беспилотники, запущенные из Ирака. Премьер-министр республики Али аз-Зейди распорядился начать расследование инцидента и уволить командующего оперативным штабом в Майсане – провинции, с территории которой запускали БПЛА по East-West.