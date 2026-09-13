Москва13 сенВести.У Саудовской Аравии могут кончиться запасы нефти на экспорт из-за прекращения работы нефтепровода East-West, заявило агентство Reuters.
В случае, если нефтепровод не возобновит перекачку углеводородов в ближайшее время, дефицит на мировом рынке нефти усилится, добавили журналисты.
Саудовская Аравия может исчерпать запасы нефти, предназначенной для экспорта, если в ближайшие дни не возобновит работу крупного нефтепровода [East-West] к Красному морю. Это может привести к сокращению мирового предложения нефти на 4%говорится в публикации
Ранее Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода East-West, связывающего восток и запад страны, в связи с ударами БПЛА.
Позднее Эр-Рияд сообщил, что нефтепровод атаковали беспилотники, запущенные из Ирака. Премьер-министр республики Али аз-Зейди распорядился начать расследование инцидента и уволить командующего оперативным штабом в Майсане – провинции, с территории которой запускали БПЛА по East-West.