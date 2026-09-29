Syria TV: пожар произошел на газопроводе на востоке Сирии

Крупный пожар произошел на газопроводе в Сирии Syria TV: пожар произошел на газопроводе на востоке Сирии

Москва29 сен Вести.Масштабный пожар начался на газопроводе в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, передает телеканал Syria TV.

Официальные власти Сирии, как уточняется, на момент публикации материала не комментировали произошедшее. Причины возгорания и масштабы повреждений пока не установлены.

Пожар вспыхнул на газопроводе… и продолжил интенсивно разгораться говорится в материале

В провинции Дейр-эз-Зор находится энергетическая инфраструктура, часть которой получила повреждения в годы вооруженного конфликта.

В августе взрыв произошел на экспортном газопроводе в сирийской провинции Эль-Хасаке. В Сирийской государственной нефтяной компании произошедшее назвали диверсией.