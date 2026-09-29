Москва29 сенВести.Масштабный пожар начался на газопроводе в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, передает телеканал Syria TV.
Официальные власти Сирии, как уточняется, на момент публикации материала не комментировали произошедшее. Причины возгорания и масштабы повреждений пока не установлены.
Пожар вспыхнул на газопроводе… и продолжил интенсивно разгоратьсяговорится в материале
В провинции Дейр-эз-Зор находится энергетическая инфраструктура, часть которой получила повреждения в годы вооруженного конфликта.
В августе взрыв произошел на экспортном газопроводе в сирийской провинции Эль-Хасаке. В Сирийской государственной нефтяной компании произошедшее назвали диверсией.