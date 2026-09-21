Al Arabiya: взрывы прогремели на военном складе в Сирии

На севере Сирии прогремели взрывы на военном складе Al Arabiya: взрывы прогремели на военном складе в Сирии

Москва21 сен Вести.Взрывы произошли на одном из объектов сирийской армии в районе Эль-Ис в Алеппо. Об этом сообщает Al Arabiya.

По словам начальника службы гражданской обороны Фейсала Мухаммеда Али, в результате инцидента есть пострадавшие. Кроме того, представители телеканала Al Arabiya уточняют, что продолжающиеся взрывы препятствуют прибытию бригад скорой помощи.

Ранее одиннадцать солдат погибли при взрыве военного склада в сирийском Дейр-эз-Зоре. Инцидент произошел вечером в пятницу, 18 сентября.