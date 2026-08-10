В Болгарии на складе боеприпасов оружейного завода произошел взрыв

На военном заводе в Болгарии произошел взрыв В Болгарии на складе боеприпасов оружейного завода произошел взрыв

Москва10 авг Вести.Взрыв и пожар произошли на складе боеприпасов оружейного завода в районе города Трявна в Болгарии. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на заявление местных властей.

Согласно предварительной информации, причиной взрыва и пожара стал загоревшийся грузовик. На месте происшествия слышны вторичные взрывы, добавили журналисты.

Как рассказал мэр Трявны Денчо Минев, к месту инцидента направлены пожарные и полицейские. По его словам, район оцеплен, а местное население получило экстренное предупреждение об опасности.

Информация о возможных пострадавших не приводится.