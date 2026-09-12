Москва12 сенВести.Взрывы и пожар произошли на складах военного завода "Емко" в районе города Трявна в Болгарии. Об этом сообщил телеканал Nova.
По информации журналистов, инцидент произошел в ночь на 12 сентября. Охрана складов была оперативно эвакуирована, предварительно, пострадавших нет.
Отмечается, что в настоящий момент район происшествия оцеплен, а также активирована национальная система оповещения о чрезвычайной ситуации. Угроза местному населению отсутствует.
10 августа на складе этого же завода также произошли взрыв и пожар.