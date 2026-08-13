На заводе по производству боеприпасов под Римом прогремел взрыв

В Италии произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов На заводе по производству боеприпасов под Римом прогремел взрыв

Москва13 авг Вести.Мощный взрыв прогремел на территории предприятия по производству боеприпасов в городе Коллеферро в 60 километрах от Рима. Об этом пишет издание Corriere della Sera.

Газета сообщает, что сначала на заводе произошел пожар, после чего раздался взрыв. Отмечается, что звук был слышен в населенных пунктах поблизости.

Завод относится к группе KNDS Ammo Italy, занимающейся производством боеприпасов среднего и крупного калибра для сухопутных и военно-морских сил, а также твердого топлива для аэрокосмических носителей. Предварительно известно, что взрыв случился в цехе, где прессуют порох.

Возгорание все еще остается очень сильным. Пожарным пока не удается приблизиться к месту происшествия, чтобы проверить его на наличие пострадавших.

Ранее взрыв и пожар произошли на складе боеприпасов оружейного завода в Болгарии. Причиной инцидента, по предварительной информации, стал загоревшийся грузовик.