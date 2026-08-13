Москва13 авгВести.По меньшей мере один человек погиб, еще несколько пострадали в результате взрыва в порту Роттердама в Нидерландах. Об этом сообщила телерадиокомпания Rijnmond.
По информации журналистов, инцидент произошел в промышленной зоне порта.
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По предварительным данным, взрыв произошел на территории энергетической компании Gunvor Energy во время ремонтных работ на трубопроводах.
Информации о причинах происшествия не приводится.