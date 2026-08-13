Один человек погиб, еще несколько пострадали при взрыве в порту Роттердама

В порту Роттердама произошел взрыв, есть погибший Один человек погиб, еще несколько пострадали при взрыве в порту Роттердама

Москва13 авг Вести.По меньшей мере один человек погиб, еще несколько пострадали в результате взрыва в порту Роттердама в Нидерландах. Об этом сообщила телерадиокомпания Rijnmond.

По информации журналистов, инцидент произошел в промышленной зоне порта.

По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва говорится в публикации

По предварительным данным, взрыв произошел на территории энергетической компании Gunvor Energy во время ремонтных работ на трубопроводах.

Информации о причинах происшествия не приводится.