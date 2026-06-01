Момент взрыва на заводе фейерверков на Мальте попал на видео Times of Malta: на Мальте произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков

Москва1 июн Вести.На острове Мальта прогремел сильный взрыв на заводе по производству пиротехники Lourdes Fireworks Factory, сообщает газета Times of Malta.

Взрыв раздался около 6.35 по местному времени (7.35 мск). Над предприятием поднялся густой столб дыма, который был виден из разных частей острова. Очевидцы сняли его на видео.

В понедельник утром район Салина потряс мощный взрыв и серия более мелких взрывов, произошедших на фабрике по производству фейерверков говорится в публикации газеты

Власти эвакуировали жителей близлежащих районов, поскольку спустя более часа после взрыва на объекте все еще продолжались небольшие детонации.

В результате взрыва на северо-восточном побережье Мальты повреждены жилые дома, автомобили и другие объекты, находящиеся в окрестностях фабрики. Один курьер получил легкие травмы от разлетевшихся обломков. Еще двое мужчин, которые работали на близлежащем поле, были госпитализированы с легкими травмами.

Информации о погибших пока не поступало. По предварительным данным представителя департамента гражданской защиты, людей на территории завода в момент происшествия не было, однако спасатели продолжают проверку.

Накануне в Мьянме произошел взрыв в здании, где могли храниться взрывчатые вещества для горнодобывающей деятельности. 46 человек погибли, среди них – шесть детей. Еще 74 человека пострадали.