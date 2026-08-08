Москва8 авг Вести.Судно нефтегазовой компании ADNOC из ОАЭ было атаковано ракетой при проходе через Ормузский пролив, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает эмиратское государственное агентство WAM, ссылаясь на заявление самой компании.

ADNOC объявила, что принадлежащее ей судно подверглось ракетной атаке во время прохождения Ормузского пролива в первые часы утра субботы, 8 августа​​​. В результате атаки никто не пострадал, ситуацию удалось взять под контроль написано в сообщении

Днем ранее, в пятницу, в ADNOC сообщали, что с момента начала конфликта ракетным и беспилотным атакам при следовании через Ормузский пролив подверглись 15 судов компании, причем три из них — в течение этой недели. В итоге один член экипажа погиб, еще 20 человек получили ранения.