Москва6 маяВести.Грузовое судно San Antonio было поражено, предположительно, крылатой ракетой. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.
Отмечается, что в результате удара ранения получили несколько членов экипажа.
Грузовое судно в регионе Персидского залива было поражено, предположительно, крылатой ракетой наземного базированияговорится в материале
Подчеркивается, что судно принадлежит французской компании.
Накануне Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что грузовое судно подверглось удару в Ормузском проливе. Отмечалось, что корабль был поражен неизвестным снарядом.