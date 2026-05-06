CBS: грузовое судно San Antonio было поражено ракетой в Персидском заливе Ракета поразила судно французской компании в Персидском заливе

Москва6 мая Вести.Грузовое судно San Antonio было поражено, предположительно, крылатой ракетой. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Отмечается, что в результате удара ранения получили несколько членов экипажа.

Грузовое судно в регионе Персидского залива было поражено, предположительно, крылатой ракетой наземного базирования говорится в материале

Подчеркивается, что судно принадлежит французской компании.

Накануне Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что грузовое судно подверглось удару в Ормузском проливе. Отмечалось, что корабль был поражен неизвестным снарядом.