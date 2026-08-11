Москва11 авгВести.В селе Варковичи Ровненской области Украины загорелся завод по производству пенопласта, сообщили украинские СМИ.
По предварительной информации, на объекте взорвались баллоны с углекислым газом для сварки.
В Варковичах Ровенской области после двух взрывов горит пенопластовый завод… Также в Варковичах пропали свет и водарассказали журналисты
Ранее в Оболонском районе Киева загорелись топливные резервуары. Также в Голосеевском районе украинской столицы возник пожар в зоне с нежилыми зданиями.