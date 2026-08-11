В Ровненской области Украины загорелся завод по производству пенопласта

На западе Украины прогремели взрывы, горит завод пенопласта В Ровненской области Украины загорелся завод по производству пенопласта

Москва11 авг Вести.В селе Варковичи Ровненской области Украины загорелся завод по производству пенопласта, сообщили украинские СМИ.

По предварительной информации, на объекте взорвались баллоны с углекислым газом для сварки.

В Варковичах Ровенской области после двух взрывов горит пенопластовый завод… Также в Варковичах пропали свет и вода рассказали журналисты

Ранее в Оболонском районе Киева загорелись топливные резервуары. Также в Голосеевском районе украинской столицы возник пожар в зоне с нежилыми зданиями.