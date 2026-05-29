В Чернигове и Полтаве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Москва29 мая Вести.В Чернигове и Полтаве на северо-востоке Украины прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.

Информацию о звуках детонации также подтвердили в Полтавской областной военной администрации. По данным ведомства, предупреждение о воздушной угрозе объявлялось в Кременчужском, Лубенском и Миргородском районах.

Согласно данным украинского Министерства цифровой трансформации, в Черниговской и Полтавской областях сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее множественные взрывы произошли в Чернигове и Сумах. Позднее сообщалось о взрывах в Одессе на юге Украины.