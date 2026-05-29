Москва29 маяВести.В Чернигове и Полтаве на северо-востоке Украины прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.
В Чернигове был слышен взрывуказывается в публикации
Информацию о звуках детонации также подтвердили в Полтавской областной военной администрации. По данным ведомства, предупреждение о воздушной угрозе объявлялось в Кременчужском, Лубенском и Миргородском районах.
Согласно данным украинского Министерства цифровой трансформации, в Черниговской и Полтавской областях сработали сирены воздушной тревоги.
Ранее множественные взрывы произошли в Чернигове и Сумах. Позднее сообщалось о взрывах в Одессе на юге Украины.