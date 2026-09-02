Взрыв произошел на складе боеприпасов в Азербайджане

Склад боеприпасов взорвался в Азербайджане Взрыв произошел на складе боеприпасов в Азербайджане

Москва2 сен Вести.Склад боеприпасов взорвался и загорелся в Азербайджане, жители соседних населенных пунктов эвакуированы, говорится в совместном заявлении МЧС, Минобороны и МВД республики.

...Прошлой ночью на складе боеприпасов, расположенном недалеко от села Низами Геранбойского района, произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром информируют власти

Отмечается, что пострадавших нет, ситуация взята под контроль, жители близлежащих мест эвакуированы.

В мае двое азербайджанских военных были ранены при взрыве мины на западе Азербайджана.