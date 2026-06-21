Москва21 июнВести.В азербайджанской акватории Каспийского моря между островом Пираллахы и поселком Дюбенди выявлено нефтяное пятно. Об этом сообщила Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).
Причиной утечки стало повреждение одного из подводных нефтепроводов ПО "Азнефть".
В ходе первичного обследования акватории с использованием судов и вертолета было выявлено нефтяное пятно, при этом на начальном этапе визуально определить активный источник утечки не удалосьговорится в сообщении
Трубопровод отключили сразу после обнаружения утечки. Созван оперативный штаб для ликвидации последствий происшествия.
18 июня SOCAR заявила о ликвидации пожара на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).