В Каспийском море возле Азербайджана разлилась нефть SOCAR: в акватории Каспийского моря обнаружено нефтяное пятно

Москва21 июн Вести.В азербайджанской акватории Каспийского моря между островом Пираллахы и поселком Дюбенди выявлено нефтяное пятно. Об этом сообщила Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

Причиной утечки стало повреждение одного из подводных нефтепроводов ПО "Азнефть".

В ходе первичного обследования акватории с использованием судов и вертолета было выявлено нефтяное пятно, при этом на начальном этапе визуально определить активный источник утечки не удалось говорится в сообщении

Трубопровод отключили сразу после обнаружения утечки. Созван оперативный штаб для ликвидации последствий происшествия.

18 июня SOCAR заявила о ликвидации пожара на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).