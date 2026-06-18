Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушили

Пожар на Бакинском НПЗ ликвидирован Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушили

Москва18 июн Вести.Пожар, начавшийся утром 18 июня на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), полностью ликвидирован. Об этом сообщила Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

По ее данным, возгорание возникло около 08.30 (07.30 мск) на установке каталитического риформинга №31 после выброса на верхней крышке одного из теплообменников.

Происшествие было немедленно взято под контроль, и благодаря оперативному вмешательству Госслужбы пожарной охраны МЧС пожар был полностью потушен говорится в сообщении

В SOCAR отметили, что предприятие продолжает работу в штатном режиме, а производственный процесс не нарушен. Для установления причин инцидента начато расследование.

Бакинский НПЗ является единственным нефтеперерабатывающим предприятием Азербайджана. В настоящее время на нем продолжается масштабная модернизация.