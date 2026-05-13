При пожаре на объекте компании "Транснефть-Урал" в Башкирии есть пострадавшие

Москва13 мая Вести.Пожарные ликвидировали открытое горение в Уфимском районе Башкирии, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, в результате инцидента есть пострадавшие. Травмированных доставили в ожоговый центр.

В тушении задействованы 60 человек и 23 единицы техники, организована работа 2 боевых участков сообщается в заявлении ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, опубликованном в мессенджере MAX

На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории. Пострадавшим оказывается психологическая помощь.

Как уточняет ТАСС, пожар произошел на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Нурлино" компании "Транснефть-Урал".

По данным агентства, ссылающегося на АО "Транснефть - Урал", воспламенилась газовоздушная среда с последующим возгоранием внутри обвалования. Это произошло в ходе проведения подрядной организацией работ по зачистке от донных отложений выведенного из эксплуатации резервуара.

Предварительно известно о трех пострадавших, ведутся поиски еще нескольких человек, находившихся на месте ЧП.