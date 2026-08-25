На Амурском газохимическом комбинате произошло возгорание, пострадавших нет

На Амурском газохимическом комбинате начался пожар На Амурском газохимическом комбинате произошло возгорание, пострадавших нет

Москва25 авг Вести.В Приамурье на территории Амурского газохимического комбината начался пожар, пострадавших и угрозы для жителей ближайших домов нет. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

На территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. В целях обеспечения безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудниками предприятия проводятся операции по остановке оборудования, находящегося в пусконаладочных работах говорится в Telegram-канале комбината

Отмечается, что причины случившегося и масштаб повреждений пока неизвестны, его предстоит установить. Сотрудников, которые не принимают участия в ликвидации ЧП, эвакуировали.