Москва25 авгВести.В Приамурье на территории Амурского газохимического комбината начался пожар, пострадавших и угрозы для жителей ближайших домов нет. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
На территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. В целях обеспечения безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудниками предприятия проводятся операции по остановке оборудования, находящегося в пусконаладочных работахговорится в Telegram-канале комбината
Отмечается, что причины случившегося и масштаб повреждений пока неизвестны, его предстоит установить. Сотрудников, которые не принимают участия в ликвидации ЧП, эвакуировали.