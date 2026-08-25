Уголовное дело возбуждено после возгорания на территории Амурского ГХК

После пожара на Амурском газохимическом комплексе возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено после возгорания на территории Амурского ГХК

Москва25 авг Вести.После пожара на территории Амурского газохимического комплекса возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ, ход его расследования также контролируется прокуратурой говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Пожар начался утром 25 августа, во вторник, предвартительно, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Сейчас очаг локализован.

Пятеро пострадавших госпитализированы, остальным оказана помощь на месте, их точное количество не приводится.