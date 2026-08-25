Москва25 авгВести.После пожара на территории Амурского газохимического комбината госпитализированы пять человек, сообщили в пресс-службе предприятия.
В больницы города Свободный с травмами разной степени тяжести госпитализированы 5 человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков… Обратившимся с легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, оказана медицинская помощьговорится в Telegram-канале комбината
Предварительно, возгорание началось на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Сейчас очаг локализован, рисков распространения огня нет. Основное оборудование не повреждено.
Специалисты мониторят качество воздуха рядом с комбинатом. Для выяснения всех обстоятельств случившегося создана специальная комиссия.