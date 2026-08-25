"112": один человек погиб и 87 пострадали в результате ЧП на Амурском ГХК

Стало известно об одном погибшем и 87 пострадавших в ЧП на Амурском ГХК "112": один человек погиб и 87 пострадали в результате ЧП на Амурском ГХК

Москва25 авг Вести.В результате пожара на территории Амурского газохимического комплекса один человек погиб и более 80 пострадали, сообщает Telegram-канал "112".

Один человек погиб при взрыве на предприятии "Амурский ГХК"… Количество пострадавших увеличилось до 87 человек. Предварительно, шесть из них в тяжелом состоянии, остальных осматривают врачи говорится в сообщении источника

Официальной информации о погибшем и количестве пострадавших нет. Как ранее заявили в пресс-службе предприятия, с травмами разной степени тяжести госпитализированы пять человек, другим оказана помощь на месте.

По неповрежденным данным, причиной ЧП мог стать взрыв бочки с метанолом. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.