"112": до 2 выросло количество погибших в результате ЧП на Амурском ГХК

Количество погибших в результате ЧП на Амурском ГХК выросло до двух человек "112": до 2 выросло количество погибших в результате ЧП на Амурском ГХК

Москва25 авг Вести.Количество погибших в результате возгорания на территории Амурского газохимического комплекса выросло до двух, передает Telegram-канал "112".

Число погибших при взрыве выросло до двух человек. По последним данным , пострадали 133 человека. В больницу госпитализированы 19 человек – шестеро в тяжелом состоянии, 13 – средней степени тяжести говорится в сообщении источника

Официальной информации о гибели двоих сотрудников нет. На предприятии подтвердили, что медикам, несмотря на все усилия, не удалось спасти работника подрядной организации, гражданина Китая.

ЧП произошло 25 августа, во вторник. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. На месте работают представители оперативных и экстренных служб и бригады скорой помощи. В ближайшее время туда отправится борт "Медицины катастроф" из Москвы.