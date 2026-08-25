Во время пожара на Амурском ГХК погиб гражданин КНР и пострадал 131 человек

Гражданин Китая погиб при пожаре на Амурском ГХК Во время пожара на Амурском ГХК погиб гражданин КНР и пострадал 131 человек

Москва25 авг Вести.Во время пожара на Амурском газохимическом комплексе 131 человек пострадал. Один человек – гражданин Китая – скончался. Об этом в мессенджере МАХ сообщила пресс-служба предприятия.

Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, одного из пострадавших, сотрудника подрядной организации, гражданина Китая, спасти не удалось говорится в сообщении

Семье погибшего будет оказана материальная поддержка. Для помощи пострадавшим к отправке в Амурскую область готовится спецборт "Медицины катастроф" с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и других центров. Также привлечены частные медицинские организации региона.

Как сообщалось ранее, возгорание началось на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Сейчас очаг локализован, рисков распространения огня нет. Основное оборудование не повреждено.