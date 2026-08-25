Москва25 авгВести.Количество погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до трех человек. Об этом в мессенджере МАХ сообщила пресс-служба предприятия.
Подтверждена гибель трех человек, сотрудников подрядных организаций – двух граждан КНР и одного гражданина Россииговорится в сообщении
По уточненным данным, в больницы города Свободный госпитализированы 24 человека с травмами различной степени тяжести.
122 человека обратились к врачам с легкими повреждениями, им оказана необходимая медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
В настоящее время на территории комплекса продолжаются поисково-спасательные работы.
Специалисты специальных служб тушат очаги возгорания и проводят контролируемое выжигание остатков технических газов.
По информации Роспотребнадзора, превышения вредных веществ в атмосферном воздухе после возгорания на территории Амурского газохимического комплекса не выявлено.