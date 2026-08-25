Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех человек

Стало известно о еще двух погибших при пожаре на Амурском ГХК Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех человек

Москва25 авг Вести.Количество погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до трех человек. Об этом в мессенджере МАХ сообщила пресс-служба предприятия.

Подтверждена гибель трех человек, сотрудников подрядных организаций – двух граждан КНР и одного гражданина России говорится в сообщении

По уточненным данным, в больницы города Свободный госпитализированы 24 человека с травмами различной степени тяжести.

122 человека обратились к врачам с легкими повреждениями, им оказана необходимая медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В настоящее время на территории комплекса продолжаются поисково-спасательные работы.

Специалисты специальных служб тушат очаги возгорания и проводят контролируемое выжигание остатков технических газов.

По информации Роспотребнадзора, превышения вредных веществ в атмосферном воздухе после возгорания на территории Амурского газохимического комплекса не выявлено.