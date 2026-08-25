Москва25 авгВести.В Приамурье вылетел спецборт МЧС за пострадавшими при пожаре на Амурском ГХК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Амурскую область вылетел самолет Ил-76 для санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в Свободном. Сопровождать пострадавших в полете будут 23 специалиста отряда "Центроспас" МЧС России, Минздрава России, а также психологи Центра экстренной психологической помощи чрезвычайного ведомстваговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что количество погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до трех человек. 146 человек пострадали.