Для санитарной эвакуации пострадавших при пожаре на АГХК вылетел спецборт МЧС

Спецборт МЧС вылетел в Амурскую область за пострадавшими при пожаре на АГХК Для санитарной эвакуации пострадавших при пожаре на АГХК вылетел спецборт МЧС

Москва25 авг Вести.В Приамурье вылетел спецборт МЧС за пострадавшими при пожаре на Амурском ГХК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Амурскую область вылетел самолет Ил-76 для санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в Свободном. Сопровождать пострадавших в полете будут 23 специалиста отряда "Центроспас" МЧС России, Минздрава России, а также психологи Центра экстренной психологической помощи чрезвычайного ведомства говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что количество погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до трех человек. 146 человек пострадали.