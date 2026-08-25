Спецборт "Медицины катастроф" готовится к вылету на место ЧП на Амурском ГХК

На помощь пострадавшим в ЧП на Амурском ГХК вылетит борт "Медицины катастроф" Спецборт "Медицины катастроф" готовится к вылету на место ЧП на Амурском ГХК

Москва25 авг Вести.На помощь пострадавшим в результате ЧП на территории Амурского газохимического комплекса отправят спецборт "Медицины катастроф", сообщили в пресс-службе предприятия.

Компания находится в постоянном контакте с Министерством здравоохранения, которое оказывает всю необходимую поддержку. К отправке в Амурскую область готовится спецборт "Медицины катастроф" с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и других центров говорится в сообщении предприятия в мессенджере МАХ

Возгорание произошло 25 августа, во вторник, предварительно, на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. По последним данным, погиб один человек – сотрудник подрядной организации, гражданин Китая. С различными травмами госпитализированы 19 пострадавших.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.