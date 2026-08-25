В Амурском ГХК подтвердили гибель сотрудника, им оказался гражданин Китая В результате ЧП на Амурском ГХК погиб гражданин Китая

Москва25 авг Вести.В результате возгорания на территории Амурского газохимического комплекса погиб один человек, это гражданин Китая, сообщили в пресс-службе предприятия.

В больницы города Свободный с травмами средней и высокой степени тяжести госпитализированы 19 человек. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, одного из пострадавших, сотрудника подрядной организации, гражданина Китая, спасти не удалось. Его семье будет оказана поддержка, в том числе материальная говорится в сообщении предприятия в мессенджере МАХ

Предварительно, возгорание началось на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Сейчас очаг локализован, рисков распространения огня нет. Основное оборудование не повреждено.

Специалисты мониторят качество воздуха рядом с предприятием.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.