В результате ЧП на Амурском ГХК пострадали более 100 человек

Более 100 человек обратились за медицинской помощью после ЧП на Амурском ГХК В результате ЧП на Амурском ГХК пострадали более 100 человек

Москва25 авг Вести.Более 100 человек обратились за помощью к медикам после возгорания на территории Амурского газохимического комплекса, сообщили в пресс-службе предприятия.

В больницы города Свободный с травмами средней и высокой степени тяжести госпитализированы 19 человек… С легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, к специалистам медицинских служб обратились еще 104 человека говорится в сообщении предприятия в мессенджере МАХ

На помощь пострадавшим в ближайшее время отправится спецборт "Медицины катастроф" со специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и других центров.

ЧП произошло 25 августа, во вторник. Предварительно, возгорание началось на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Сейчас очаг локализован, на месте продолжают работу оперативные службы, ведется контролируемое выжигание остатков технических газов.

Один человек погиб – сотрудник подрядной организации, гражданин Китая.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.