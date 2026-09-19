Более 10 военных погибли при взрыве на складе в сирийском Дейр-эз-Зоре

11 солдат погибли при взрыве в сирийском Дейр-эз-Зоре Более 10 военных погибли при взрыве на складе в сирийском Дейр-эз-Зоре

Москва19 сен Вести.Одиннадцать солдат погибли при взрыве военного склада в сирийском Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщили в минобороны переходного правительства Сирии.

Всего при взрыве пострадало 20 человек.

Тела 11 погибших солдат были извлечены спасателями при разборе завалов рухнувшего строения в районе Айяш на западе города, где хранились боеприпасы. Еще девять человек доставлены с ранениями в больницы говорится в сообщении

Инцидент произошел вечером в пятницу, 18 сентября. В настоящее время территория военного объекта оцеплена, ведется расследование.