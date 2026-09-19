Москва19 сенВести.Одиннадцать солдат погибли при взрыве военного склада в сирийском Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщили в минобороны переходного правительства Сирии.
Всего при взрыве пострадало 20 человек.
Тела 11 погибших солдат были извлечены спасателями при разборе завалов рухнувшего строения в районе Айяш на западе города, где хранились боеприпасы. Еще девять человек доставлены с ранениями в больницыговорится в сообщении
Инцидент произошел вечером в пятницу, 18 сентября. В настоящее время территория военного объекта оцеплена, ведется расследование.