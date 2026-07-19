Москва19 июлВести.Во время обезвреживания неразорвавшегося боеприпаса с подбитого иранского беспилотника погиб американский военнослужащий. Об этом сообщает Центральное командование США.
По информации ведомства, инцидент произошел 18 июля.
В ходе контролируемого подрыва неразорвавшихся боеприпасов с подбитого иранского ударного беспилотника на севере Ирака погиб военнослужащий СШАговорится в материале
Кроме того, в результате взрыва был ранен еще один военный, уточняется, что он получил легкие травмы.
Ранее Пентагон подтвердил смерть двух солдат США в Иордании в результате ударов Ирана.