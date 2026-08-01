Москва1 авг Вести.Не менее 20 боевиков из элитного подразделения Вооруженных сил Украины были ликвидированы в результате взрывов на складах боеприпасов украинских ССО в Хмельницкой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.

В результате вчерашнего взрыва на складах боеприпасов украинских ССО были уничтожены не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ говорится в публикации

Как отметил собеседник агентства, украинские источники сообщали, что доставку боеприпасов отслеживали несколько дней, так как взрыв случился на следующий день после их размещения в промышленном помещении Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за все время спецоперации могли потерять до 3 миллионов военнослужащих, включая раненых.