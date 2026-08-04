Reuters: Сирия сократит импорт нефти из РФ в рамках переговоров в США

Сирия планирует сократить импорт российской нефти Reuters: Сирия сократит импорт нефти из РФ в рамках переговоров в США

Москва4 авг Вести.Дамаск согласился сократить импорт российской нефти, сообщает Reuters. Сейчас Сирия ведет переговоры с США об исключении ее из списка государств-спонсоров терроризма, и американцы посулили ей беспроблемную отмену статуса в случае отказа от российской нефти.

Высокопоставленные сирийские чиновники говорили в последние месяцы о готовности сократить закупки российской нефти. При этом источники агентства подчеркнули, что сокращение закупок прямо не формулировалось как предварительное условие для отмены статуса.

Дамаск согласился резко сократить импорт российской нефти в рамках продолжающихся переговоров с Соединенными Штатами об отмене последнего крупного санкционного акта в отношении Сирии говорится в сообщении агентства

По словам сирийских источников, американские чиновники указали, что прекращение закупок российской нефти "повысит шансы на быструю и беспроблемную отмену статуса".

Несмотря на отмену большинства западных санкций, возможности Сирии по поставкам нефти остаются крайне ограниченными. В текущем году, по данным Reuters, поставки российской нефти в Сирию выросли на 75% и составили около 60 тыс. баррелей в сутки. Сирийский источник в беседе с агентством отметил, что у страны пока нет альтернатив этим поставкам. Чтобы покупать нефть "где-то еще", требуется снятие статуса государства-спонсора терроризма.

Представитель сирийской энергетической отрасли сообщил, что Дамаск уже ищет новых поставщиков.