Эксперт: цены на нефть могут подняться до 150$ за баррель из-за действий хуситов

Цены на нефть могут взлететь до 150$ за баррель из-за действий йеменских хуситов Эксперт: цены на нефть могут подняться до 150$ за баррель из-за действий хуситов

Москва14 сен Вести.Из-за ситуации в Баб-эль-Мандебском проливе цены на нефть могут подняться до 150 долларов за баррель. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов.

Мировые цены на нефть снова пошли вверх, из-за закрытия ключевого трубопровода Саудовской Аравии и фактически захвата йеменскими хуситами побережья Баб-эль-Мандебского пролива. Утром 14 сентября цена за баррель нефти преодолела значение в 108 долларов.

Для мирового нефтяного рынка это означает существенный дефицит сырья. Поэтому цены уже отреагировали на последние события, связанные с хуситами, ростом цен. Если действительно будет установлена долгосрочная блокада пролива, то не исключено, что цены поднимутся до 150 долларов за баррель, а, возможно, даже и выше считает эксперт

Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о захвате города Моха, ранее контролируемого правительственными силами Йемена.

Также под их контроль перешли остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, округ Баб-эль-Мандеб в провинции Таиз и все йеменские острова в Красном море.