Эксперт: скачок цен на нефть может привести к замедлению темпов роста экономики

Эксперт рассказал, какие риски для мировой экономики несет скачок цен на нефть Эксперт: скачок цен на нефть может привести к замедлению темпов роста экономики

Москва14 сен Вести.Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов в интервью ИС "Вести" объяснил, какие риски для мировой экономики несет резкое повышение цен на нефть, вызванное обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Мировые цены на нефть снова пошли вверх, из-за закрытия ключевого трубопровода Саудовской Аравии и фактически захвата йеменскими хуситами побережья Баб-эль-Мандебского пролива. 11 сентября стоимость барреля марки Brent на лондонской бирже превышала 109 долларов впервые с конца мая.

Резкий скачок цен на нефть несет большие риски для мировой экономики. Во-первых, падает спрос на нефть, во-вторых, растут цены не только на нефть, но и на производную нефти, в частности, на нефтепродукты: бензин, дизельное топливо. Это скажется на глобальной инфляции и заставит Центральные Банки более активно повышать процентные ставки, что может грозить серьезным замедлением темпов мирового экономического роста отметил Суверов

В Йемене хуситы (движение "Ансар Алла") заняли все западное побережье страны и острова в Красном море. Таким образом под их контроль перешел Баб-эль-Мандебский пролив. На фоне блокировки Ормуза он стал второй ключевой артерией отгрузки углеводородов из этого региона. Теперь саудовским танкерам путь через артерию закрыт.

Также после ударов беспилотниками с территории Ирака остановлена работа трубопровода "Восток – Запад". По нему Эр-Рияд экспортировал нефть в обход Ормузского пролива.