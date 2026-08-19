Эксперт указал на подорожание нефти из-за неопределенности с Ормузским проливом Эксперт Ханин: нефть дорожает на фоне ситуации в Ормузском проливе

Москва19 авг Вести.Цены на нефть растут на фоне неопределенной ситуации в Ормузском проливе. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор "Союз Страхование" Олег Ханин.

По его словам, нестабильность отражается на стоимости саудовской нефти для покупателей.

Текущая ситуация удорожает баррель, но это не делает саудовскую нефть неконкурентной. Появляются дополнительные звенья, это челночные танкеры, это перевалка с судна на судно, простои, вырастает стоимость страхования. И, конечно же, цена нефти относительно небольшая, но из-за того, что у нас в логистике появляется много лишних звеньев и дополнительные моменты, за которые придется платить, конечно же, при этом баррель дорожает отметил эксперт

18 августа президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social изображение карты Ормузского пролива, сопроводив его подписью "новая территория США".

В свою очередь спикер Меджлиса (парламента) Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф выступил с заявлением, что судоходство в Ормузском проливе будет запрещено до тех пор, пока Вашингтон не выполнит условия американо-иранского меморандума.